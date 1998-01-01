الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس مصطفى كامل، والوفد المرافق له، الذي نقل لسيادته رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب سيادته بالضيف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وثمن سيادته، الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة