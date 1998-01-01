جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لبحث المصالحة الفلسطينية وتطورات الاوضاع

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

الثلاثاء 03 أبريل 2018 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله



رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس مصطفى كامل، والوفد المرافق له، الذي نقل لسيادته رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب سيادته بالضيف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص القيادة الفلسطينية على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وثمن سيادته، الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

#عباس #مصر #المخابرات المصرية

أخبار ذات صلة

رئيس "سي اي ايه" التقى الرئيس عباس في رام الله بحضور فرج وعريقات

الحمدلله لدى وصوله غزة

صور وفيديو : نجاة رئيس الوزراء الحمد الله ومدير المخابرات فرج من محاولة اغتيال في غزة

ss

الرئيس عباس يستقبل الفنان شاهين: شبابنا قادرون على الإبداع رغم الاحتلال

رئيس الوزراء -الحمدلله

فيديو: التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لرئىس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات

جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال

مصادر فلسطينية : وساطة اردنية بين الرئيس عباس ونظيره المصري لانهاء القطيعة بينهما

مصادر: وساطة اردنية بين الرئيس عباس ونظيره المصري لانهاء القطيعة بينهما

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات قنص الجنود عبر "فيسبوك" تدب الرعب في "إسرائيل"

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

إلى ذلك الزعيم العربي ... اليهود طائفة وليسوا " شعب "..ناصر اللحام

عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزور حدود غزة ويهدد سكان القطاع و يشرف على استعدادت الجيش

الجامعة العربية -ارشيفية

خلال اجتماع طارئ بالجامعة العربية ..مندوب فلسطين: الحل السلمي و مسيرة العودة بحاجة لحماية دولية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

الاتصالات الفلسطينية