2886 انتهاكا للاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر مارس الماضي

القدس / سما /

شهد شهر مارس-آذار من عام 2018، ما يزيد عن 2886 انتهاكًا نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت إحصائية صادرة عن الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، أن 476 انتهاكًا من مجموع الانتهاكات وقعت في محافظة القدس وحدها؛ بينها استشهاد مواطن وإصابة 106 آخرين، واعتقال واحتجاز ما يزيد عن 187.

وقالت الإحصائية، إنّ عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جيش الاحتلال بلغ 64، بالإضافة لـ 7 حالات هدم ومصادرة ممتلكات، فضلاً عن انتهاكات أخرى.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، 2 منهم في الخليل، وواحد في كل من القدس ونابلس، كما أصيب 458 مواطنًا 154 منهم في محافظة نابلس.

وحول اعتقالات الاحتلال، أشار التقرير أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 179 اعتقالاً، تلتها الخليل بواقع 88 حالة اعتقال، ثم رام الله بـ 72، ونابلس بـ 62، ثم بيت لحم بـ 41، وجنين بـ 30 حالة اعتقال، بالإضافة لـ 22 في كل من قلقيلية وطولكرم، و19 اعتقالاً في سلفيت، و17 في أريحا، و3 في طوباس.

وعمدت قوات الاحتلال بحسب الإحصائية، إلى هدم وتدمير 9 منازل، 7 منها في القدس، وواحد في كل من بيت لحم وأريحا، وأبعدت مقدسيا عن المدينة، ومنعت 277 مواطنًا من السفر من أنحاء الضفة والقدس.

وأوضح التقرير أن المستوطنين نفذوا 22 اقتحامًا للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 1523 مستوطنا، بزيادة أكثر من 500 مستوطن عن شهر شباط، كما سُجل 65 اعتداء للمستوطنين تنوعت بين قطع طرق واعتداء بالضرب واعتداء على الأراضي والمحاصيل.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها شهر مارس، استشهاد الشاب محمد زين الجعبري (24 عاما)، بعد إصابته بجراح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في منطقة الزاوية وسط الخليل.

كما استشهد الشاب عمير عمر شحادة 19 سنة - سكان قرية عوريف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عوريف أثناء محاولة المواطنين - التصدي لاعتداء مجموعة من المستوطنين على منازلهم في القرية، إضافة لاستشهاد عبد الرحمن ماهر بني فضل 28 سنة - سكان بلدة عقربا بمحافظة نابلس جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بحجة قيامه بطعن حارس أمن إسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس.

كما أعلن عن استشهاد الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة 53 عاماً – سكان بلدة دورا بعد إصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال حيث تفاقم وضعه الصحي نتيجة للإهمال الطبي.