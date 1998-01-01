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تداولات متواضعة في بورصة فلسطين

الثلاثاء 03 أبريل 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداولات متواضعة في بورصة فلسطين



رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.3%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها 595 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 560.04%، منخفضا 1.67 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع الاستثمار، وارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.61%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 263 ألف سهم، في 137 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 12 شركة، انخفض منها سهم 3 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 3 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء.

وارتفع سهم شركات سجاير القدس، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبيرزيت للأدوية، وبنك القدس.

والشركات المستقرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والبنك الوطني.

#بورصة فلسطين

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