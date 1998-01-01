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قلقيلية: اجتماع لمناقشة تسوية الأراضي في محافظة قلقيلية

الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم اجتماعا لمناقشة موضوع تسوية الأراضي في محافظة قلقيلية.

وشارك في الاجتماع قاضي التسوية محمد غانم، نائب المحافظ العميد حسام أبو حمدة، مأمور التسوية فايق أبو حبلة، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظة.

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها هيئة تسوية الأراضي، مؤكدا على تسوية الأراضي في الحفاظ عليها من السرقة والتزوير وتعزيز السلم الأهلي في المحافظة، وأشار إلى واقع محافظة قلقيلية التي تعاني من ظروف استثنائية تتمثل بالجدار والاستيطان والمحاولات المتكررة لسرقة الأرض ونهبها، داعيا إلى استكمال التسوية في المحافظة لتشمل كافة التجمعات السكانية.

بدوره شكر القاضي محمد غانم المحافظ على الزيارة واطلع الحضور على موضوع التسوية وأهميته في الحفاظ على الأراضي وملكيتها وحمايتها من السرقة والتزوير، مشيرا إلى أهمية الأرض للشعب الفلسطيني فهي اغلي ما يملك، مضيفا أن لموضوع التسوية أهمية اقتصادية في الأراضي التي يتم عليها التسوية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واقع الأراضي في محافظة قلقيلية والآليات التي يمكن من خلالها إجراء عملية تسوية شاملة لأراضي المحافظة.

#تسوية الأراضي

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