هل التهديدات بقنص الجنود الاسرائيلييين عبر "فيس بوك دبت الرعب في "إسرائيل"؟

وكالات

قال مصدر أمني رفيع إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية باستهداف وقنص جنود الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لموقع "معاريف، أكد المصدر بأن الجيش يستعد لأحد أسوأ السيناريوهات التي قد تقع في الأيام المقبلة على الحدود مع قطاع غزة، ألا وهو تزايد عمليات القنص التي ستستهدف جنود وضباط الجيش المنتشرين على طول الحدود لمواجهة المظاهرات الفلسطينية.

كما أكد المصدر أن الجيش يخشى أيضا تهديد قذائف الهاون الذي قد يستهدف مناطق الحشد العسكرية المتاخمة للحدود مع غزة، كما حصل خلال حرب 2014 عندما وقع أعداد كبيرة من القتلى في أوساط الجنود بسبب قذائف الهاون وصواريخ 107 التي أطلقتها حماس على مناطق الحشد خلال الحرب.

وأضاف المصدر بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت يوم الجمعة الماضي تثبت بأن حماس لا تزال تمتلك السيطرة العملياتية الكاملة على قطاع غزة، والدليل على ذلك أنها حالت دون إطلاق أي قذيفة صاروخية من قبل الفصائل والتنظيمات الصغيرة على "إسرائيل" بالرغم من التوتر الأمني الكبير الذي تشهده المنطقة