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ماذا قال الضابط "المتحرش" لعهد التميمي أثناء التحقيق؟

الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال الضابط "المتحرش" لعهد التميمي أثناء التحقيق؟



وكالات

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن وكيلة الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، غابي لسكي، قدّمت شكوى إلى المستشار القضائي لدى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرّض موكّلتها إلى التحرّش أثناء التحقيق.

وبحسب الصحيفة، قالت لسكي في الشكوى إن شرطياً وشخصاً آخر قدّم نفسه على أنه ضابط في جهاز أمان، حقّقا مع التميمي، حيث قام الضابط بالتحرّش بها وهدّدها.

وجاء في الشكوى أيضاً أن ضابط الأمان هذا قال للتميمي إن لديها وجهَ ملاك، وعيوناً زرقاء وشعرها أشقر وكلاماً من هذا القبيل.

وكيلة التميمي أكّدت أن هذا الكلام يُعتبر تحرّشاً ويسبّب عدم ارتياح كبير للتميمي، بل ويرقى إلى مستوى تحرّش جنسي خلال التحقيق من قبل أصحاب السلطة.

وأضافت لسكي أن الضابط هدّد عهد باعتقال أقاربها إذا استمرّت باللجوء إلى الحق بالتزام الصمت، حيث جاء في الشكوى "خلال التحقيق التزمت عهد الصمت رغم أن التحقيق معها تم ضمن خرقٍ لحقوقها كمحقق معها وكقاصر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الأسيرة التميمي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أن حاولت طرد جنود الجيش من بلدتها.

#عهد التميمي #تحرش #ضابط

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