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الشرطة تتلف 30 مركبة غير قانونية في الخليل

الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قامت الشرطة اليوم بضبط وإتلاف 30 مركبة غير قانونية خلال نشاط نظم لمتابعة المركبات غير القانونية في بلدة حلحول قضاء الخليل .

وذكر بيان  إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة،  بأنه واستمرارا لجهود الشرطة المتواصلة في محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية  فقد نظم مركز شرطة حلحول اليوم وبالتعاون مع دورية السلامة على الطرق نشاط لمتابعة هذه الظاهرة داخل البلدة وجرى خلال ذلك ضبط وإتلاف 30 مركبة غير قانونية .

وأضاف البيان، بأن عملية الإتلاف جاءت بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات حيث تم فحص 100 مركبة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية منها .

وأكد البيان مواصلة الجهود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة داعياً المواطنين إلى عدم قيادة هذه المركبات نظراً للخطورة الكبير التي تشكلها على حياتهم وسلامة المواطنين .

#الشرطة #مركبة

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