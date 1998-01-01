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بلدية غزة تتلف 18 طنا من الأغذية الفاسدة خلال مارس الماضي

الثلاثاء 03 أبريل 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أتلفت طواقم قسم مراقبة الأغذية في الإدارة العامة للصحة البيئة في بلدية غزة 18 طنا من الأغذية الفاسدة خلال شهر آذار/ مارس الماضي ضمن الجهود التي يبذلها للحفاظ صحة وسلامة الأغذية في المدينة .

وذكر القسم في تقريره الشهري أنه نفذ خلال نفس الفترة نحو 445 زيارة كشفية لمحلات بيع وصناعة الأغذية في المدينة منها: 365 زيارة لمطاعم والبقالات ومحلات بيع الأغذية، و 80 زيارة لمحلات بيع وذبح الدواجن الطازجة .

وبين أن الأعمال شملت أيضاً؛ تنفيذ نحو 350 كشفا صحيا على المهن والحرف بغرض منحها التجديد السنوي للرخص أو منح رخص حرفة جديدة، بالإضافة إلى تحرير 44 إخطارا لغير الملتزمين بالشروط الصحية، بالإضافة إلى الكشف على شكاوي ومعالجتها .

وأوضح أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة المواد الغذائية من معدن لايصدأ، بالإضافة إلى التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.

ولفت أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

#بلدية غزة #أغذية الفاسدة

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