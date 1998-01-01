سيناتور يهودي : لا أصدق إسرائيل وقد بالغت في ردها ضد المتظاهرين

واشنطن / وكالات /

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، في مقابلة مع شبكة CNN، اسرائيل انتقاداً لاذعاً بعد قتلها لأشخاص قاموا بالتظاهر عند حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

وأشار أنه لا يصدق ادعاءات اسرائيل بأن من قتلتهم في غزة هم من حماس قائلاً "لقد فهمت أن هناك عشرات الآلاف ممن تظاهروا بشكل سلمي. وأعتقد أن الجيش قد قتل من 15 إلى 20 فلسطينياً والكثير من الإصابات".

بيرني ساندرز ، المرشح السابق من الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، لم يتقبل ادعاء اسرائيل بأن من قتلتهم في غزة هم من المخربين. قائلاً "الجيش الاسرائيلي قد بالغ في ردة فعله".

كما وصف ساندرز قتل قوات الجيش الاسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين عند السياج الحدودي بالفاجعة. ورأى أنه من حق كل إنسان التظاهر من أجل مستقبل أفضل دون مواجهته بالعنف.

وشدد على أن "هذا الوضع صعب، وحسب تقديراتي، إن اسرائيل وجيشها قد بالغوا بردة الفعل". مضيفًا أن "الوضع في غزة كارثة إنسانية. وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً أكثر إيجابية في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ودعم الفلسطينيين والاسرائيليين للوصول إلى مستقبل أفضل من شأنه أن يساعد جميع الأطراف".