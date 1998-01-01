أسرى فلسطين: الاسير رائد ابوحمديه يدخل عامه الثاني والعشرين على التوالي

غزة / سما /

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان أحد عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الأسير " رائد صالح فخرى ابوحمديه"(42 عام) من حارة السعدية بالقدس المحتلة انهى عامه الواحد والعشرين ودخل عامه الثاني العشرين على التوالي خلف القضبان.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان الأسير "ابوحمديه" كان قد اعتقل في 3/4/1997، واتهمه الاحتلال بإيصال الاستشهادي الذى نفذ عملية "بيت شيمش" والتي قتل فيها 4 اسرائيليين واعلنت حركة حماس مسئولتيها عن تنفيذها، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 4 مرات، بحيث امضى 21 عاماً متنقلاً بين السجون .

وأوضح "الأشقر" أن قائمة عمداء الأسرى تضم (48) اسيرا، وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، واقدمهم واقدم الاسير جميعاً الاسير " كريم يوسف يونس" 61 عاما، من أراضي ال48، وهو معتقل منذ 6/1/1983، ومحكوم بالسجن مدى الحياة .

وبين "الأشقر" أن من بين عمداء الاسرى، (29) اسير معتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلوا الذى وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الاسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الاولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض اطلاق سراحهم جميعاً ، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة احياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، اواخر عام 2013 الا ان الاحتلال تراجع عن اطلاق سراحهم بعد تعثر في المفاوضات .

وأشار "الأشقر" الى ان (11) من عمداء الاسرى تجاوزت فترة اعتقالهم الثلاثين عاماً، بينما ( 25 ) أسيراً، مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً) .

وطالب وسائل الاعلام الفلسطينية بتسليط الضوء على أكثر هذه الشريحة من الاسرى التي افنت اعمارها خلف القضبان من اجل حرية شعبها وكرامته .