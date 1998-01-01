جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ميزة لطالما انتظرناها من واتساب!

الثلاثاء 03 أبريل 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة لطالما انتظرناها من واتساب!



وكالات / سما /

يستعد واتساب لإطلاق ميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدموه، وعانوا طويلاً من عدم توفرها.

ويعمل تطبيق المحادثات الشهير خلال الفترة الراهنة على تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف تحسين أداء تطبيق الدردشة الشهير، ومن خلال تحميل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام الأندرويد يمكنك اكتشاف الكثير من الميزات الجديدة.

ويتجه واتساب المملوك لشركة فيسبوك حالياً لتقديم ميزة مفقودة منذ إطلاقها في عام 2009 وهي تغيير الرقم، التي تسمح للمستخدمين بنقل معلومات حسابهم ومجموعاتهم وإعداداتهم إلى رقم جديد تمامًا.

تغيير الرقم

وتعتبر هذه الميزة مفيدة جدا لمستخدمي واتساب الذين تخلوا عن رقمهم القديم واستبدلوه بآخر جديد، حيث سيتمكنون من خلال هذه الميزة من إبلاغ جميع جهات الاتصال الخاصة بهم أنه جرى تغيير الرقم القديم إلى رقم جديد.

كما من خلال هذه الميزة، يمكن لمستخدمي واتساب تضييق نطاق جهات الاتصال التي يمكن مشاركة الرسالة معها عبر إرسالها إلى جهات اتصال محددة.

ولاستخدام ميزة “تغيير الرقم” انتقل إلى إعدادات الواتساب ثم انقر فوق "الحساب" ثم حدد "تغيير الرقم". وبعد القيام بذلك، اضغط على زر التالي الذي ظهر في الزاوية العلوية اليمنى وأدخل رقم الهاتف القديم ثم الجديد.

وبعدها انقر فوق التالي مرة أخرى، ثم قم بتمكين خيار إعلام جهات الاتصال الخاصة بي. وإذا كنت ترغب في تحديد بعض جهات الاتصال، يمكنك فعل ذلك عن طريق تحديد بعض جهات الاتصال وليس الجميع.

الإصدار التجريبي

تتوفر الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ومن المقرر أن تكون متاحة في الإصدار العادي على نظامي iOS و Android قريبًا.

كما كشف أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب أن تطبيق الدردشة يعمل على طرح رمز QR الذي يتيح إجراء المعاملات النقدية، لتتمكن من إرسال الأموال باستخدام الرمز.

يذكر أنه في مطلع مارس، قدم واتساب مجموعة ملصقات يمكن إضافتها إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تتيح الملصقات الجديدة للمستخدمين وضع علامة بالإضافة إلى الوقت الحالي على أي صور ومقاطع فيديو تم إرسالها إلى مستلم فردي أو دردشة جماعية.

#واتساب #ميزة

أخبار ذات صلة

1-964563

ميزة رائعة تصل إلى واتساب

thumb

واتساب يقلد ميزة في الفيسبوك

اختبار ميزة جديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”

﻿واتساب تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

ميزة المكالمات الصوتية على واتساب تصل لمستخدمي أندرويد

ميزة التراسل الصوتي في “واتساب” تنهي “فايبر” بالضربة القاضية!

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات قنص الجنود عبر "فيسبوك" تدب الرعب في "إسرائيل"

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

مسيرة العودة الكبرى ومنهج اللاعنف: العين تناطح المخرز .. د. أحمد يوسف

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

الاتصالات الفلسطينية