جوجل تعتزم إطلاق هواتف بكسل بسعر أرخص

وكالات / سما /

تقوم شركة ألفابت التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، وهي الشركة الأم لعملاقة البحث جوجل بخطوة تسويقة جديدة تستهدف من خلالها أسواق الدول النامية، حيث تعمل على إطلاق إنتاج جديد لكلاًمن مكبرات الصوت الذكية، والكمبيوتر المحمول بكسل بوك Pixelbook، ومنتجات أتمتة المنزل الذكي، حتى هاتفها الذكي بكسل ستنتج منه نسخ تابعة لفئة الهواتف المتوسطة من أجل هذه الأسواق، وخاصة الهند، حسبما ذكر بعض المسؤولون التنفيذيون بالشركة.

وقد أعلن أربعة من كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة الإلكترونية، إن جوجل تقوم بإتباع إستراتجية تسويقة جديدة لأول مرة حيث تستهدف الهند لطرح منتجات استهلاكية، والتي ستشمل الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة، لتلحق بمنافسيها مثل آبل وسامسونج وأمازون.

وقد أعلن بعض المسؤولون التنفيذيون بجوجل إن الشركة تقوم بتوسعة نطاق التوزيع والتجارة العامة، وستنفق الكثير على تسويق منتجاتها في الهند مثل أبل وسامسونج، وقد شارك كبار المسؤولين في جوجل تفاصيل خطط زيادة منتجاتها الاستهلاكية في أسواق جديدة خلال اجتماعات تجارية عقدت في ماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي، وقد تم اختيار بعض تجار التجزئة من دولة لهند ليشاركوا في هذه الاجتماعات.

ووفقًا للمديرين التنفيذيين المذكورين سابقًا، تخطط جوجل لطرح مكبرات الصوت الذكية Google Home وGoogle Home Mini في الهند والتي ستنافس مكبرات صوت Echo من أمازون بحلول نهاية هذا الشهر، وقالوا انها تجهز لذلك حملة تسويقة كبيرة .

وتعتزم جوجل إطلاق هاتف بكسل الجديد الذي سيتبع فئة الهواتف المتوسطة بسعر أقل لأسواق جديدة مثل الهند في الفترة بين يوليو وأغسطس القادمين.

كما تستكشف شركة التكنولوجيا العملاقة التي تبلغ قيمتها السوقية 110 مليار دولار إطلاق جهاز الكمبيوتر المحمول المتميز Pixelbook، ومنتجات الأتمتة المنزلية الذكية مثل جرس الباب والكاميرا ونظام الإنذار وكاشف الدخان، التي يتم بيعها تحت العلامة التجارية لشركة Nest ونظام الواي فاي الخاص بها من خلال جوجل واي فاي في السوق الهندية على مدى السنة القادمة، والجدير بالذكر أن جوجل تستهدف الأسواق الهندية من فترة من خلال مبادرة Android Goالنسخة الأخف من نظام تشغيل الهواتف الذكية التابع لها أندرويد، ومبادرة هواتف Android One التي شاركت فيها جوجل مع شركات الهواتف الذكية لإنتاج هواتف ذكية رخيصة السعر.

وقد قررت جوجل التوسع في متاجرها بالهند بعد أن اكتشفت أن هذه المتاجر تمثل 36٪ من مبيعات هواتف بكسل في الهند، والمتاجر الإلكترونية تمثل 38٪ من المبيعات، وتمثل سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة نسبة 26٪ من المبيعات.