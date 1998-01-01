جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"صافيناز" متهمة بإزدراء الأديان.. و ترد: "هيدا مش حجاب"!

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صافيناز" متهمة بإزدراء الأديان.. و ترد: "هيدا مش حجاب"!



وكالات / سما /

صرح المحامي سمير صبري أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم الاثنين، ضد الراقصة صافيناز، يتهمها فيه بازدراء الأديان بسبب ارتدائها للحجاب، أثناء وصلة رقص.

ولكن صافيناز سارعت وردت عليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "دريم": " دي طرحة من البدلة والمصور لما صورني حطيت الطرحة على دماغي واتصورت بها أنا مش لابسه حجاب وبرقص به، ودي مش أول مرة أنا عندي مليون صورة بنفس الطريقة اشمعنا دلوقتي".

وأضافت: "كلنا بنعمل كده بنلبس حاجه علشان نرقص بيها انا مش طالعه بالحجاب وكل المحجبات فوق دماغي انا مش هارقص بالحجاب أكيد مستحيل، ده مش حجاب دي قطعة من بدلة الرقص، وأنا بلبس حجاب وبغطي راسي لما أكون في الكنيسة".

فرد عليها المحامي: "مفيش واحدة من زميلاتها بتعمل كده لكنها حاولت تقلد الحجاب، ومفيش راقصة بتلبس حجاب وتقول لازم اطلع به والصورة واضحة جدا هي نفس لفة الحجاب وده إزدراء أديان".

وعقبت صافيناز: "اتفرجوا على فيديو الحفلة وشوفوا اللي حصل مش صورة في ثانية واحدة".

#صافيناز #الحجاب

أخبار ذات صلة

بالصور: بعد حجاب 16 عاما.. المطربة "حنان" تخلعه

نانسي عجرم متهمة بـ

نانسي عجرم متهمة بـ"السرقة".. تفاصيل القصة

مانون مارسولت - ارشيف

باريس : صديقة متهمة سعد المجرد بالـ"إغتصاب" تتحدث عبر فيديو جديد

سعد المجرد

باريس: أدلة جديدة "تثبت" تعرض سعد لمجرد لـ"الإبتزاز" في قضية "الاغتصاب"

المسلسل الفلسطيني "الفدائي".. يعالج قضيتي "الأسرى" و"التهويد"

"داعش" يتوعد "ميرنا" العراقية متسابقة "ذا فويس كيدز"

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات قنص الجنود عبر "فيسبوك" تدب الرعب في "إسرائيل"

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

مسيرة العودة الكبرى ومنهج اللاعنف: العين تناطح المخرز .. د. أحمد يوسف

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

الاتصالات الفلسطينية