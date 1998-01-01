"صافيناز" متهمة بإزدراء الأديان.. و ترد: "هيدا مش حجاب"!

وكالات / سما /

صرح المحامي سمير صبري أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم الاثنين، ضد الراقصة صافيناز، يتهمها فيه بازدراء الأديان بسبب ارتدائها للحجاب، أثناء وصلة رقص.

ولكن صافيناز سارعت وردت عليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "دريم": " دي طرحة من البدلة والمصور لما صورني حطيت الطرحة على دماغي واتصورت بها أنا مش لابسه حجاب وبرقص به، ودي مش أول مرة أنا عندي مليون صورة بنفس الطريقة اشمعنا دلوقتي".

وأضافت: "كلنا بنعمل كده بنلبس حاجه علشان نرقص بيها انا مش طالعه بالحجاب وكل المحجبات فوق دماغي انا مش هارقص بالحجاب أكيد مستحيل، ده مش حجاب دي قطعة من بدلة الرقص، وأنا بلبس حجاب وبغطي راسي لما أكون في الكنيسة".

فرد عليها المحامي: "مفيش واحدة من زميلاتها بتعمل كده لكنها حاولت تقلد الحجاب، ومفيش راقصة بتلبس حجاب وتقول لازم اطلع به والصورة واضحة جدا هي نفس لفة الحجاب وده إزدراء أديان".

وعقبت صافيناز: "اتفرجوا على فيديو الحفلة وشوفوا اللي حصل مش صورة في ثانية واحدة".