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تعرف على سبب انفصال "منة فضالي" عن فنان مشهور

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على سبب انفصال "منة فضالي" عن فنان مشهور



وكالات / سما /

تحدثت الفنانة المصرية منة فضالي، عن تفاصيل علاقتها الشخصية وقصة حبها التي لم تكتمل وأسباب انفصالهما عن بعضهما.

منة فضالي، قالت في تصريحات صحفية: "بالفعل كان هناك مشروع ارتباط بفنان معروف، وحدثت بيننا قصة حب، لكنني فوجئت به يطلب مني الاعتزال والتوقف عن التمثيل، وبصراحة، اندهشت من طلبه، بخاصة أنه فنان ولا يمكن أن يكون منتمياً الى تلك المهنة ثم يطالبني بالابتعاد عنها، لا سيما أنني لا أقدم أدواراً يمكن أن تخجله أو تحرجه أمام أحد، فالكل يعلم طبيعة أدواري منذ أن بدأت، وأنني لم أقدم دوراً واحداً فيه أي تجاوز أو خروج عن المألوف"، فقًا لمجلة "لها".

وأضافت: "كان ردي الوحيد عليه أن يعتزل هو أيضًا، لأنني شعرت أن طلبه مجرد عناد، وأنا أكره هذه الصفة في الرجل، ولا أحب أن يفرض قراراته عليَّ من دون مناقشة ومن دون أن أقتنع بها، وطالما طلب مني التوقف عن العمل في الفن، فمن الطبيعي أن أقول له ابتعد أنت أيضًا عن المهنة نفسها، التي لا تريد أن تعمل فيها زوجتك، وبالطبع انفصلنا ولم تكلَّل قصة حبنا بالزواج، لأنني لا يمكن أن أرتبط بشخص يعمل في مجال معين وفي الوقت نفسه يشعر بخجل من عمل زوجته فيه".

 
#منة فضالي #انفصال

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