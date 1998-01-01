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حماس تبدأ غدا توزيع مليون دولار على محتاجين بغزة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبدأ غدا توزيع مليون دولار على محتاجين بغزة



وكالات

قال رئيس دائرة الحاضنة الشعبية في حركة حماس مجد هاشم الفرا في تصريحات صحفية ، إن حركته ستبدأ غدا توزيع مليون دولار على العائلات الفقيرة وأصحاب البيوت المستأجرة المهددين بالطرد ومئات من الأرامل والمطلقات في قطاع غزة.

وأضح الفرا أن المبلغ سيوزع على 10 آلاف مستفيد جديد، تم اختيارهم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ولجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كل محافظات القطاع.

وبين أن المستفيدين هم من العائلات المكونة من الوالدين بالإضافة إلى 4 أبناء على الأقل، وليس لها مصدر دخل، مشيرا إلى أن التوزيع سيبدأ الأربعاء في فروع بنك الانتاج.

وكانت حماس وزعت مليوني دولار بشكل منفصل مؤخرا، استفاد منها ما يزيد عن 1000 طالب جامعي، بالإضافة إلى 1000 عامل من عمال النظافة في المستشفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

#حماس #غزة #محتاجين

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