"تجمع الأطباء في أوروبا" يعقد مؤتمره العاشر بالتزامن مع وصول وفد جراحي تخصصي الى غزة

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عقد يوم السبت الماضي المؤتمر السنوي العاشر للمجلس الاستشاري لتجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا في مدينة اسطنبول وذلك بحضور ممثلي ومندوبي فروعه في المانيا واوكرانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك وبريطانيا وتركيا وفرنسا اضافة الى مدراء مكاتبه في فلسطين ولبنان.

و افتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني و قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قضوا في مسيرات العودة الكبرى ، تبعها كلمة لرئيس المجلس د محمد ابوالشيخ رحب فيها بالحضور واستعرض فيها برنامج وفقرات المؤتمر المختلفة.

تلا ذلك كلمة لرئيس الهيئة الادارية للتجمع د منذر رجب تحدث فيها عن اهم الإنجازات التي حققها التجمع منذ تأسيسه وعن التحديات التي تواجهه وآليات التغلب عليها و كذلك خطة تطوير الاداء في السنوات الخمس المقبلة.

بعد ذلك قدم ممثلو الفروع والمكاتب في تقارير مرئيّة لهم اهم الانشطة والفعاليات التي قامت بها فروع التجمع ومكاتبه في العام الماضي .

كما و تم خلال اللقاء مناقشة و اقرار عدد من التعديلات على النظام الاساسي للتجمع بما يواكب المستجدات التي حدثت منذ تأسيسه قبل عشرة اعوام و بما يحاكي التطور الحاصل في عدد فروعه و أعضائه خلال السنوات الأخيرة .

تطورات الاوضاع الصحية في قطاع غزة في ظل الحصار اللاإنساني المتواصل عليه منذ ١٢ عاما وفِي ظل الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة عليه كانت على جدول اعمال التجمع في جلساته المختلفة ، وكذلك تم عقد اجتماع ضم ممثلي التجمع مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا ، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشاريع الداعمة للقطاع الصحي وعلى رأسها تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالطاقة الشمسية للتغلب على أزمة الوقود .

كما رافق ذلك اعلان المؤتمر عن وصول وفد طبي تخصصي من فرع التجمع في فرنسا الى قطاع غزة مكون من استشاري جراحة المسالك البولية وتشوهات الجهاز التناسلي الدكتور رؤوف السلطي واخصائي جراحة الوجه والفكين و التشوهات الخلقية المعقدة البروفيسور كانتان كاسيميار يرافقه أخصائي التخدير والعناية المكثفة والخبير في الطب الانساني دكتور فرانسوا باربوتان اضافة الى اثنين من الجراحين من مستشفى تونون الجامعي في باريس

وأعلن الوفد الذي يصطحب معه كمية من المستلزمات الطبية لدعم مستشفيات القطاع عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني واستعداده لإجراء العمليات اللازمة للجرحى والمصابين بفعل الاعتداءات الاخيرة على القطاع

يذكر هنا ان زيارة الوفد التي ستستمر لمدة أسبوع كامل تتم بتمويل كريم وتنسيق بين تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا وجمعية اغاثة أطفال فلسطين PCRF .