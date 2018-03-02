مركز غزة: 63 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مارس

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سجل فريق الرصد وتوثيق الانتهاكات في مركز غزة لحرية الإعلام خلال شهر مارس/ آذار 2018 أعلى المعدلات الشهرية للانتهاكات ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي, وذلك نتيجة موجة الاعتداءات والاستهدافات التي بعضها جاءت بشكل متعمد للصحفيين خلال تغطيتهم لمسيرات العودة النشر شارك فيها عشرات آلاف المدنيين على حدود قطاع غزة .

رصد الفريق (63) انتهاكا ارتكبت الجزء الأكبر منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة واضحة لإخفاء الحقائق ومنع الصحفيين من تغطية ونقل الاعتداءات ضد المدنيين العزل.

وبدا واضحا أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة التصعيد في استهداف الصحفيين بشكل مباشر -في غالب الأحيان- بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما حدث الجمعة أثناء تغطية مسيرة "العودة الكبرى" ضمن إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الذي صادف في (30 مارس/آذار 2018) والتي شاركت فيها عشرات آلاف الفلسطينيين، في مسعى إسرائيلي جديد قديم لتخويف وترويع الصحفيين ومنعهم من تغطية سقوط ضحايا ومصابين مدنيين أثناء القمع لهذه التظاهرات المدنية ذات الطابع السلمي.

ووثق فريق المركز إصابة (18) صحفيا بينهم (3) صحفيات إلى جانب إصابة عشرات الصحفيين بالاختناق والإغماء لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع حيث عولجوا ميدانيا من قبل الفرق الطبية المتواجدة في مواقع الأحداث في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة مع المناطق المحتلة.

** ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي (50) انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر مارس المنصرم .

** فيما بلغ عدد الانتهاكات من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية (13) انتهاكات, منها (6) في الضفة الغربية و(7) في قطاع غزة ويؤكد المركز انه لا وجه للمقارنة بين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصحفيين والانتهاكات التي تنفذها للأسف جهات أمنية فلسطينية

وتمثلت الانتهاكات الإسرائيلية باعتقال (3) صحفيين وهم: بكر عبد الحق, ثائر شريتح, علا مرشود, كما قامت بتمديد اعتقال حالة واحدة (1) بحق الصحفي بكر بعد الحق لمدة 11 يوماً, إضافة إلى احتجاز(8) صحفيين وهم : طارق أبو زيد, أحمد شاور, محمد حمامرة, أكرم العمور, ثائر فقوسة, رائد الشريف ومصوره, ونواف العامر, إضافة إلى حالة واحدة (1) تأجيل محاكمة الصحفي رغيد طبيسة, وحالة واحدة (1) إفراج بكفالة مالية بحق نفسه .

فيما سجل المركز (22) حالة إصابة, (4) في الضفة الغربية وهم : عصام الريماوي بقنبلة غاز, ونجيب الرازم برصاصة مطاطية, ومحمد عناية برصاصة أسفنجية, عادل أبو نعمة برصاصة معدنية, أما قطاع غزة سجل (18) إصابة وهم : أحمد معمر برصاصة متفجر, وسام موسى برصاص معدني ومتفجر, محمد جودة بقنبلة غاز, علي العدوي قنبلة غاز, أحمد قفه برصاصة معدنية, هيثم عفانة اختناق, طاقم قناة" الغد" اختناق, أشرف أبو عمرة اختناق, نفين سليم اختناق, محمد الكحلوت اختناق, سامر الزعانين اختناق, محمود مدوخ رصاصة معدنية, محمود مرتجي برصاصة معدنية, لؤي الغول اختناق, محمد جودة قنبلة غاز, آمنة الدبش اختناق, هالة الحسنات قنبلة غاز, حسين أبو خريس قنبلة غاز, سامي مصران اختناق .

ورصد حالة واحدة (1) استهداف لسيارة البث الخاصة بفضائية "الأقصى " بقنابل الغاز على حدود قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة, إضافة إلى (3) حالات اعتداء بالهروات على الصحفيين في كفر قدوم, وعند باب الزاوية في مدينة الخليل, وعند باب العامود في مدينة القدس, وكان هناك حالة واحدة(1) اقتحام قوات الاحتلال منزل الصحفي المعتقل ثائر شريتح, وحالة واحدة(1) استدعاء لطالبة الإعلام المعتقلة علا مرشود .

ووثق المركز حالتين (2) منع مجموعة من الصحفيين من تغطية الماراثون الإسرائيلي, ومنع طاقم فضائية " الغد " من تغطية الأحداث في بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل والمغادرة من المنطقة, إضافة إلى حالة واحدة (1) منع من السفر بحق الصحفي نواف العامر, فيمه سجل المركز حالة واحدة (1) منع الصحفي المعتقل بكر عبد الحق من لقاء محاميه.

وأقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "انستغرام" على إغلاق (3) صفحات تعود لوكالة" صفا" الإخبارية, وحالة واحدة (1) اختراق موقعها الالكتروني الرسمي ونشر شعار"داعش".

أما الجهات الفلسطينية تمثلت باستدعاء (3) صحفيين وهم : ايهاب فسفوس من غزة, مصعب شاور مرتين من الضفة الغربية, كما سجل (3) حالات احتجاز في غزة وهم : محمد العرابيد, محمود إكي, محمود زغبر, إضافة إلى حالة واحدة (1) اعتقال الصحفي عماد ابو عواد من الضفة, وقامت الأجهزة الأمنية بتأجيل محاكمة صحفيين(2) وهما جهاد بركات من الضفة, وعامر بعلوشة من غزة, فيما سجل حالة واحدة (1) اقتحام منزل الصحفي عماد عواد, وحالة واحدة(1) منع من التغطية بحق الصحفي نضال الوحيدي من غزة, وحالة واحدة (1) تحديد موعد لمحاكمة الصحفي عامر بعلوشة, كما رصد حالة واحدة (1) تحويل قضية الصحفي طارق ابو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى في الضفة الغربية .



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الانتهاكات الإسرائيلية:

2/3/2018: أصيب مصور صحيفة "الحياة الجديدة "عصام الريماوي بقنبلة غاز في يده, خلال تغطيته مسيرة بلعين الأسبوعية غرب رام الله .

2/3/2018: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين بالهراوات واعتقلوهم ، بموجب أوامر من ضباطهم، وذلك بهدف معلن، وهو عرقلة التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأسبوعية في قرية كفر قدوم التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

5/3/2018: أقدمت إدارة موقع " فيسبوك" على إغلاق الصفحة الاحتياطية لوكالة " صفا " الإخبارية وهي تضم 17 ألف متابع دون سابق إنذار أو سبب .

9/3/2018:منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي, عدد من الصحفيين الفلسطينيين من تغطية الماراتون الإسرائيلي في شارع المصرارة في مدينة القدس، وكذلك منعتهم من تصوير الماراتون الفلسطيني الذي أقيم بالتوازي معه .

9/3/2018: أصيب عادل أبو نعمة مصور "رويترز" برصاصة معدنية بيده، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت على مدخل أريحا الجنوبي بين شبان وقوات الاحتلال.

9/3/2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي, طاقم فضائية "الغد" الذي ضم كل من المراسل رائد الشريف ومصوره في الخليل لمدة 40 دقيقة، وقامت بمنعهم من تصوير وتوثيق أحداث في بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل والمغادرة من المنطقة .

12/3/2018: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة الإعلام علا مرشود (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائها للمقابلة.

13/3/2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم كل من المصور طارق أبو زيد والمراسل أحمد شاور لمدة ساعة, على حاجز عسكري قرب مدينة نابلس.

14/3/2018: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مدير البرامج العامة في فضائية "القدس" الصحافي نواف العامر من السفر على معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، "لأسباب أمنية" .

13/3/2018: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية ، ، جلسة النظر في قضية الأسير الصحفي رغيد طبسية (24عاماً) من قلقيلية، وذلك حتى تاريخ 24/3/2018 .

17/3/2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد حمامرة مصور فضائية "معا" خلال عمله مع طاقم الفضائية بمنطقة جبل "التكروري" في مدينة الخليل, وأفرجت عنه بعد ساعات من الاحتجاز .

17/3/2018: أصيب الصحفي نجيب الرازم مصور وكالة " وكالة "اسوشيتد برس "برصاصة مطاطية في الرجل خلال المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

22/3/2018: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الصحفي رغيد طبسية مراسل "فضائية النجاح" مقابل كفالة مالية قيمتها15 ألف شيكل وكفيلين من الداخل المحتل يحملون البطاقة الزرقاء, واستمرت فترة اعتقاله ستة أشهر بتهمة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي .

23/3/2018: أصيب الصحفي محمد عناية مصور " تلفزيون فلسطين" برصاصة اسفنجية في كتفه, وذلك خلال تغطيته المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم قرب قلقيلية.

23/3/2018: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي بكر عبد الحق مراسل "تلفزيون فلسطين" أثناء عودته إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، حيث شارك في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة، تسلم خلاله جائزة الشباب العربي المتميز في المجال الإعلامي بمقر جامعة الدول العربية في قاهرة .

23/3/2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي أكرم العمور مصور وكالة " معا" الإخبارية خلال تغطيته المواجهات في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم .

24/3/2018: أغلقت إدارة موقع " فيسبوك" الصفحة الرسمية لوكالة "صفا" الإخبارية وكانت تضم 1.3 مليون متابع.

24/3/2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي ثائر فقوسة مصور "تلفزيون فلسطين" لمدة نصف ساعة خلال تصويره قيام أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان بزراعتها .

25/3/2018: تم اختراق الموقع الالكتروني لوكالة "صفا" الإخبارية لدقائق معدودة ونشر صور لشعار "داعش".

25/3/2018: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, الصحفي المعتقل بكر عبد الحق من لقاء محاميه .

26/3/2018: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي, اعتقال الصحفي بكر عبد الحق لمدة 11 يوما .

26/3/2018: أغلقت إدارة موقع "الانستغرام" صفحة وكالة "صفا" الرسمية وكانت تضم 70 ألف متابع .

29/3/2018: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي ثائر شريتح مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين, بعد مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية برام الله.

30/3/2018: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي , وابل من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي خلال تغطية الصحفيين المواجهات عند باب الزاوية في مدينة الخليل.

30/3/2018: أصيب الصحفي الحر أحمد معمر برصاص القناص في البطن, مما أدى إلى استئصال 30سم من الأمعاء, وذلك خلال تغطيته مسيرة العودة شرق خانيونس بقطاع غزة .

30/3/2018: أصيب الصحفي والمصور علي يوسف العدوي بقدمه خلال تغطيته مسيرة العودة وسط قطاع غزة.

30/3/2018: أصيب الصحفي محمد جودة بقنلة غاز خلال تغطيته مسيرة العودة وسط قطاع غزة .

30/3/2018: أصيب الصحفي أحمد قفة برصاص الاحتلال بالقدم خلال مسيرة العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

30/3/2018: أصيب الصحفي هيثم عفانة , وطاقم قناة "الغد" وأشرف أبو عمرة, ومحمد الكحلوت, وسامر الزعانين, ونفين سليم بالاختناق أثناء تغطيتهم مسيرة العودة في قطاع غزة .

30/3/2018: أصيب الصحفي محمود عدنان مدوخ من طاقم "ميديا تاون" برصاصة بشكل مباشر اخترقت ساقه وتسببت له بكسر بينما كان يغطي مسيرة العودة .

31/3/2018: أصيب الصحفي محمود مرتجى أحد طاقم عمل موقع أخبار فلسطين، بطلق ناري في الظهر أثناء تواجده على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

31/3/2018: أصيب العديد من الصحفيين بقنابل الغاز والاختناق أثناء تغطية مسيرة العودة منهم، والصحفي لؤي الغول، والصحفي محمد جودة، و الصحفية امنة الدبش, وهالة الحسنات من وكالة النهار الإخبارية أصيبت بقدمها، وحسين أبو خريس إصابة مباشرة قنبلة غاز بالقدم شرق خان يونس.

31/3/2018: أصيب الصحفي سامي مصران مراسل فضائية الأقصى بالاختناق نتيجة لاستهداف سيارة البث بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال شرق غزة.الاحتلال الإسرائيلي .

31/3/2018: اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية في باب العمود بمدينة القدس للتضامن مع قطاع غزة، وقامت بمنعهم من التصوير .

الانتهاكات الفلسطينية:

1/3/2018:اعتقلت أجهزة الأمن في رام الله ، الصحفي بقناة "القدس " الفضائية عماد أبو عواد، بعد اقتحام منزله بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

3/3/2018: أبلغت محكمة الأجهزة الأمنية قطاع غزة، مراسل صحيفة "البديل" المصرية الصحافي عامر بعلوشة، بأنها حددت تاريخ 21/3/2018 موعداً لمحاكمته بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا"

6/3/2018: استدعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الصحفي الحر إيهاب فسفوس, وقامت بالتحقيق معه وذلك حول تقرير نشره حول تجاوزات قامت بها بلدية قرية بني سهيلا في خانيونس.

13/4/2018: حولت محكمة الأجهزة الأمنية في نابلس قضية الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية " الأقصى" إلى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة " إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" .

١٣/٣/٢٠١٨: احتجزت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، يحتجز مصور تلفزيون "فلسطين" محمد العرابيد ومصور صحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية محمود إكّي لعدة ساعات، ومنعت عمل مصور "فضائية النجاح " نضال الوحيدي، بعد الانفجار الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله في شمال القطاع.

20/3/2018: استدعت الأجهزة الأمنية في الخليل, الصحفي مصعب شاور مراسل " شبكة قدس الإخبارية", من ثم جاءت قوة من أجهزة الأمن أمام منزله, واقتادته إلى مقر المخابرات, وحققت معه حول عمله الصحفي ما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي, وتم إطلاق سراحه على أن يعود صباح اليوم التالي, وخضع للتحقيق لمدة خمس ساعات ومن ثم أطلقوا سراحه .

21/3/2018: أجلت محكمة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة محاكمة الصحفي عامر بعلوشة مراسل صحيفة "البديل" المصرية إلى تاريخ 3/5/2018 بتهمة " سوء استخدام التكنولوجيا" .

22/3/2018: أجلت محكمة الأجهزة الأمنية في رام الله, قرار تبرئة الصحفي جهاد بركات مراسل فضائية " فلسطين اليوم من تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة", إلى تاريخ 24/5/2018 .

24/3/2018:احتجزت الأجهزة الأمنية الصحفي محمود زغبر مراسل "بوابة الهدف الإخبارية " عدة ساعات, وحققت معه حول عمله الصحفي, وذلك خلال تغطيته اعتصامات جامعة الأزهر في غزة .