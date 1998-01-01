"مساواة" تعقد ورش عمل حول حقوق المرأة بمناسبة شهر المرأة

طولكرم / سما /

احتفالاً بالمرأة وتقديراً لجهودها ودعماً لنضالاتها وخاصة المرأة الفلسطينية، وبمناسبة شهر المرأة، عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ست ورش عمل خاصة بالنساء تحت عناوين "حق المرأة في التعليم والعمل" و "حق المرأة في الوصول إلى العدالة" و "حقوق المرأة الشرعية"، عُقدت في كل من قرية كفر نعمة وعين عريك ومخيم طولكرم ومخيم عقبة جبر ومدرسة خولة بنت الأزور والمدرسة الإسبانية.

شارك في الورش الستّة 233 من الطالبات والطلاب والنساء والرجال، من بينهم 215 من النساء، وحاضر في الورش أعضاء من مجموعات محامون من أجل سيادة القانون (أصدقاء "مساواة")، وهم: المحامين/ات بلال أبو زينة، وفضل الشيخ قاسم، وانشراح دوفش، ورنا عبيد، وداليا نمورة.

وتأتي هذه الورش ضمن برنامج العيادة القانونية الذي تنفذه "مساواة" في المناطق المهمشة وتقديم الاستشارات القانونية ورفع الوعي القانوني لطلاب وطالبات المدارس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.