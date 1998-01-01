جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ما هي كذبة طيران الأمارات في الأول من ابريل؟!

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي كذبة طيران الأمارات في الأول من ابريل؟!



وكالات / سما /

غرّد الحساب الرسمي لطيران الإمارات بإعلانٍ جديد أثار الجدل بين المستخدمين، إذ أعلنت الشركة أنها تعمل على إنشاء صالون جوي شفافSkyLounge .

ووفقاً للتغريدة، ستحتوي الصالة على مناظر جوية ورفاهية لا مثيل لها وسيتم طرحها ضمن أسطول طائراتها من طراز "بوينغ 777 إكس" اعتبارا من عام 2020.

هذا الإعلان كان مصطحباً بصور ورسومات لأشخاص ينظرون من الطائرات الشفافة الأمر الذي ترك العديد من المغردين متشوقين.

ولكن... تاريخ نشر هذا الإعلان جاء في الأول من أبريل.

فقد تم الإعلان عن SkyLounge الجديدة من طيران الإماراتية في يوم كذبة نيسان، ما يجعلها مزحة ناجحة أخرى قامت بها الشركة التي أعلنت العام الماضي عن شرائها طائرات بثلاثة طوابق مع حمامات سباحة وحدائق في التاريخ نفسه.

 
#كذبة نيسان #طيران الامارات

أخبار ذات صلة

أول رحلة طيران من نوعها.. حلقت لمدة 17 ساعة!

قبلة لمضيفة طيران الإمارات تقود رجلًا إلى السجن

رئيس شركة طيران بأسترالي

فيديو: رئيس شركة طيران بأستراليا يتعرض لموقف محرج

مضيف طيران سعودي يواجه حكما بالسجن لاتهامه باغتصاب راكبة أسترالية

محامٍ يقاضي "طيران الإمارات"، والسبب؟

أب يغتصب ابنته في لقائه الأول معها

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

مسيرة العودة الكبرى ومنهج اللاعنف: العين تناطح المخرز .. د. أحمد يوسف

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

الاتصالات الفلسطينية