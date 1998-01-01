ما هي كذبة طيران الأمارات في الأول من ابريل؟!

غرّد الحساب الرسمي لطيران الإمارات بإعلانٍ جديد أثار الجدل بين المستخدمين، إذ أعلنت الشركة أنها تعمل على إنشاء صالون جوي شفافSkyLounge .

ووفقاً للتغريدة، ستحتوي الصالة على مناظر جوية ورفاهية لا مثيل لها وسيتم طرحها ضمن أسطول طائراتها من طراز "بوينغ 777 إكس" اعتبارا من عام 2020.

هذا الإعلان كان مصطحباً بصور ورسومات لأشخاص ينظرون من الطائرات الشفافة الأمر الذي ترك العديد من المغردين متشوقين.

ولكن... تاريخ نشر هذا الإعلان جاء في الأول من أبريل.

فقد تم الإعلان عن SkyLounge الجديدة من طيران الإماراتية في يوم كذبة نيسان، ما يجعلها مزحة ناجحة أخرى قامت بها الشركة التي أعلنت العام الماضي عن شرائها طائرات بثلاثة طوابق مع حمامات سباحة وحدائق في التاريخ نفسه.