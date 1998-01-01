قلقيلية: الاحتلال يضيف مقاطع جديدة لجدار الضم في عزون العتمة

رام الله / سما /

أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقاطع جديدة لجدار الضم العنصري الملتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية.

وقال سكرتير مجلس قروي في البلدة عبد الكريم أيوب، إن هدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الأعمال هو فرض سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الجدار القائم، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا ضد ما يجري، لإجبارهم على إزالته.

وأوضح أن قوات الاحتلال تهدف أيضا إلى تشديد الحصار والخناق على القرية والمزارعين.

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة عام 2002، الذي أحاطها من جهاتها الأربع، وعزلها عن محيطها الخارجي، ولا يتم الوصول إليها إلا عبر بوابة واحدة تفتح ثلاث مرات يوميا، لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

ويبلغ طول الجدار في البلدة (7) كيلو متر، بعرض يتراوح من (50-70) مترا، حيث عزل خلفه (2000) دونم من أراضي القرية البالغة (9400) دونم.