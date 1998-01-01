جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو... أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيا في باكستان

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيا في باكستان



غرائب و عجائب

أطلت مارفيا مالك منذ أيام على شاشة التلفزيون الباكستاني، لتصبح أول متحولة جنسيا تذيع نشرة الأخبار في كل صباح، وتقرأ العديد من عناوين الصحف.

وأكدت مالك، وهو أول مذيعة متحولة جنسيا في باكستان، بأنها كافحت بشدة من أجل نيل منصبها الحالي في محطة "كوهنور" المحلية، بحسب لقاء شبكة "إيه بي سي" الأمريكية معها.

ونشأت مارفيا مالك في مدينة لاهور، وتحتل المرتبة الثانية من بين ثلاثة أشقاء، وأشارت إلى أنها عاشت طفولة غير عادية، وشعرت بالغربة بين أفراد عائلتها.

وبينما عانت مالك مثلها مثل كل المتحولين جنسيا، من مشاكل ومضايقات من المجتمع، الذي لا يتقبلهم، ويصارعون للعثور على مكان فيه، فأكدت أن هذه الإحباطات لم تثنيها، وخطت خطوات واسعة، وواصلت دراستها الجامعية ، بينما كانت تعمل كفنان ماكياج وموديل للمتحولين جنسيا، من أجل إعالة نفسها، وسط مقاطعة أسرتها لها.

وبعد تخرجها من جامعة بنجاب، وحصولها على شهادة في الصحافة، تقدمت مارفيا مالك بطلب للحصول على وظيفتها الحالية كمذيعة إخبارية، عندما تم تعيينها، دخلت التاريخ كأول مذيعة أخبار متحولة جنسياً في البلاد، إذ ظهرت في أول بث لها يوم الجمعة 30 مارس/آذار.

وقالت مالك إنها لا تعد أي ترتيبات أمنية خاصة بها، بعد أن أصبح معترفا بها حاليا، ولكنها تشعر بأن حياتها مهددة من قبل الرافضين لها.

وتعتبر مارفيا مالك نفسها بأنها واحدة من المحظوظين، بينما يستمر صراع مجتمعها، وتؤكد أن هناك العديد من الأشخاص المؤهلين في مجتمعها الذين ينتظرون نيل الفرصة فقط.

​وقالت: إن مهمتنا ليست فقط الغناء والرقص والتسلية، وإذا كان المتحولين جنسيا من الممكن أن يصبحوا مذيعي تلفزيون، غمن الممكن أن يشغلوا مناصب طبيب ومهندس أو حتى رئيس وزراء للبلاد، إذا أتيحت لهم فرصة.

ووفقا لتقارير غير رسمية، فإنه من الممكن أن تضم باكستان أكثر من 40 ألفا من المتحولين جنسيا. بينما الذين يتم تسجيلهم رسميا كمتحول جنسي لا يزيد عددهم عن 10 آلاف.

#مارفيا مالك #مذيعة

أخبار ذات صلة

فيديو: موقف محرج لمذيعة على الهواء يحصد 4 ملايين مشاهدة

l`dum

فيديو.. محرج لمذيعة ظنت أن البث انتهى فجلست ترقص على الهواء

مذيعة

فيديو.. موقف طريف لمذيعة امريكية كانت تستعد للظهور أمام الكاميرا

فيديو صادم: هكذا ضربوا "متحولة جنسياً" حتى الموت!

فيديو.. موقف محرج لمذيعة "العربية" على الهواء

860x484

فيديو.. موقف محرج لمذيعة قناة "العربية"

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

مسيرة العودة الكبرى ومنهج اللاعنف: العين تناطح المخرز .. د. أحمد يوسف

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

الاتصالات الفلسطينية