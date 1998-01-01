مستقبل ثلاثي باريس سان جيرمان محل شك

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود شكوك حول بقاء المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني ولاعبي الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري والفرنسي أدريان رابيو في فريق باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وذكرت الصحافة المحلية أن نادي العاصمة الفرنسية يمكن أن يلجأ إلى بيع أحد هؤلاء اللاعبين نظرا للحاجة للإلتزام المالي بقواعد “اللعب النظيف” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ويترقب النجوم الثلاثة معرفة دورهم مع المدرب الجديد، وسط توقعات برحيل الإسباني أوناي إيمري عن “حديقة الأمراء” مع نهاية الموسم.

وكان كافاني (31 عاما) الذي حقق رقما قياسيا كأفضل هدافي النادي في التاريخ بتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفا) قد ألمح إلى احتمالية رحيله في تصريحات للصحافة بعد فوز باريس سان جيرمان بكأس الرابطة للمرة الخامسة تواليا أول أمس السبت.

وقال المهاجم الذي جدد عقده في أبريل/نيسان 2017 ليستمر حتى 2020 “أتمنى أن تستمر قصة عشق (باريس سان جيرمان)، أريد أن أبقى (هنا)، لكن لا تتحقق رغبة اللاعب دائما”.

وذكرت صحيفة (لو باريزيان) أن المهاجم الدولي يريد أن يتحسن وضعه ليقترب من نفس وضع البرازيلي نيمار، الذي انضم إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي في صفقة قياسية (222 مليون يورو).

وبحسب (ليكيب)، يمكن أن تتخلى الإدارة القطرية للنادي عن كافاني في حال كان هناك ناد مستعد لدفع على الأقل 64 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي تم دفعه نظير ضمه في 2013 من نابولي الإيطالي.

والأمر نفسه ينطبق على باستوري الذي جلس طويلا على دكة البدلاء خلال هذا الموسم.

وكان اللاعب قد بحث عن الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لأنه كان يرغب في اللعب مزيدا من الوقت لامتلاك فرص أكبر للمشاركة في مونديال روسيا 2018 لكنه لم ينجح في محاولة الرحيل بسبب ضغط زملائه.

وعقب الفوز على موناكو مطلع الأسبوع الجاري، قال اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما إنه لا يعرف بالتحديد الدور الذي سيقوم به في صفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل حال ظل حتى انتهاء عقده في 2019 وهي مسألة مهمة يرغب في الحديث مع النادي بشأنها.

وتدور الشكوك أيضا حول رابيو (23 عاما) الذي يرتبط مع نادي العاصمة بعقد ممتدة حتى 2019.

ولا يزال تجديد عقد اللاعب متوقفا منذ ما لا يقل عن عام ورغم أنه يشعر بالإنتماء للنادي، الذي نشأ في صفوفه، قال لوسائل إعلام إنه سيتحدث مع إدارة النادي بحلول نهاية الموسم، عندما يجري تحقيق الأهداف الرياضية للمؤسسة.

ويعتبر رابيو من النجوم المعروفة على المستوى الدولي إزاء أداءه في المباريات الأوروبية مثلما حدث في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ويلعب أساسيا في قائمة منتخب فرنسا ويترقب ضمه في قائمة “الديوك” لمونديال روسيا الصيف المقبل.