كلوب يكشف عن اللحظة التي تغيرت معها حياة محمد صلاح

وكالات / سما /

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، أن حياة محمد صلاح لاعب الفريق تغيرت بالكامل في لحظة من لحات مشواره بالعالم.

وأوضح كلوب أن منذ مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والنجم المصري يعيش حالة فنية مميزة للغاية.

وأضاف المدير الفني لليفربول في تصريحات أبرزتها جريدة إندبيندنت: “كل لاعب يملك لحظات تغير مشواره.. أعتقد أن ما حدث في مباراة مصر والكونغو أحد أهم لحظات حياة محمد صلاح“.

وأتم كلوب تصريحاته: “أفضل شيء هو كيفية احتفال فريق مصر بالحصول على ركلة الجزاء.. أنا لم أر ذلك في حياتي، لم تحتفل ألمانيا عام 1990 بالفوز بكأس العالم بهذه الطريقة”.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح، هداف الدوري الانجليزي الحالي، قد سجل هدفي بلوغ منتخب الفراعنة نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 في شباك منتخب الكونغو.