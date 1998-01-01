أومتيتي يصدم برشلونة قبل الفترة الحاسمة من الموسم

وكالات / سما /

كشف الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، عن بعض التفاصيل التي قد تحسم مستقبل مع النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

وتحدث صامويل أومتيتي لشبكة قنوات “كانال” قائلا: “الحقيقة، أن هناك بعض الاهتمام من الأندية الأخرى في مختلف الدوريات، وصلتني عروض للرحيل عن إسبانيا في الفترة القادمة”.

وتابع صامويل أومتيتي تصريحاته قائلاً: “تجديد عقدي مع برشلونة، مازال لدى مدة في عقدي، ولكن لا يوجد هنا شئ ربما قد هناك شيئاً من الناحية الأخرى لكن من جهتي لا لا يوجد شئ”.

وأكمل أومتيتي حديثه: “في هذا التوقيت لا يوجد قرارات، لم نبدأ في شئ حتى الآن، أركز حالياً فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، نريد إسعاد جماهير برشلونة”.

واختتم أومتيتي تصريحاته قائلاً: “أن سعيد وفخور لوجودي هنا، دائماً حلمت بالتواجد في برشلونة، وها أنا هنا، لا أحب الحديث عن الإشاعات، أقدم كل ما لدى لمساعدة زملائي”.

ارتبط اسم أومتيتي بالرحيل عن برشلونة في الفترة القادمة متجهاً إلى مدينة مانشستر، بعد الأنباء عن فشل مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.