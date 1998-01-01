بوفون يكشف سبب خسارة نهائي كادريف ضد ريال مدريد

وكالات / سما /

أقر جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي بأفضلية ريال مدريد على حساب فريقه في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، واصفا النادي الملكي بأنه “الأفضل”.

وجاءت تصريحات بوفون في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية عشية مباراة الذهاب التي ستقام في مدينة تورينو ، حيث سئل عن امكانية تحقيق حلم التتويج بهذه المسابقة للمرة الأولى.

وقال النجم الإيطالي : “ريال مدريد كفريق أفضل من يوفنتوس، لا أقول أنا هذا، بل يعكسه التاريخ والألقاب والأرقام ولهذا اعتقد أن حلم الفوز في دوري أبطال أوروبا أمر صعب التحقيق، بإمكاننا المنافسة أمام مدريد ولكنهم أثبتوا على مدار التاريخ وفي الأعوام الأخيرة أنهم يملكون شيئا خاصا، مختلفا”.

وتابع بقوله : “نادي ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم وبفارق عن البقية، هل يشك أحد في ذلك، لقد توجوا بالتشامبيونز في ثلاثة من آخر أربعة أعوام، هذا يقول كل شيء، هو الفريق رقم واحد دون نقاش”.

وأردف قائلاً : “لا يوجد فريق لا يمكن الفوز عليه، لكن الريال فريق من الصعب للغاية الفوز عليه، إلا أنه علينا أن نلعب أمامه بطموح، هم يملكون التاريخ والحاضر ولكن اليوفي أيضا فريق كبير ويعرف كيف يفوز بالألقاب، قد يكون الريال هو المرشح للفوز لكن الحظوظ الآن متساوية بين الفريقين”.

وعن أسباب نجاح السيدة العجوز في إقصاء نادي ريال مدريد بالأدوار التي تقام من مباراتي ذهاب وعودة وفشله في ذلك بمباريات النهائي وقال : “لا توجد أسباب، كنت أتمنى الفوز بالنهائيات. حدث لنا نفس الشيء مع برشلونة، فزنا في مباراة من 180 دقيقة لكننا خسرنا في المباراة من 90 دقيقة، من الصعب إيجاد تفسير لهذا، لكنه يعكس قدرتنا على اللعب بمستوى مرتفع أمام هذه الفرق”.

وحول السبب في خسارة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف خلال الموسم الماضي وأجاب : “فاز الفريق الأكثر قوة على أرض الملعب، لكننا لم نكن سيئين لاستقبال هذا الكم من الأهداف، هناك أوقات في المباريات يبتسم لك الحظ فيها أو لا يبتسم، وفي هذا اليوم لم نكن موفقين ، لكن علينا اليوم أن نحدث التوازن المطلوب أمامهم وأن نفرض طريقة لعبنا”.

وعن امكانية تكرار نفس السيناريو في لقاء الذهاب بتورينو وقال : “لكل مباراة ظروفها، لا أتمنى أن تكون مثل كارديف، نحن نلعب بشكل جيد لكننا لسنا المرشحين للفوز”.

وحول رأيه في نجم الفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمر حاليا بواحدة من أفضل فتراته في الموسم، قال “أكن لرونالدو إعجابا غير محدود، لقد نجح في التحسن مع مرور الوقت. أنا معجب به لأنه شخص يعلم ما يريد فعله. أظهر عبقريته في السنوات الأخيرة. لقد غير من مركزه وأصبح يهدر طاقة أقل من ذي قبل لكنه حاسم حقا. إنه لاعب لا يهدر الفرص أمام المرمى. لقد لعبت أمام نجوم أمثال رونالدو البرازيلي ومع وضد إبراهيموفيتش، لكن كريستيانو رونالدو يحصد الرقم القياسي تلو الآخر ولهذا أكن له إعجابي الكامل”.

وعن حالته قبل المباراة خاصة وأنه اقترب من الاعتزال واضاف : “نعم أعلم ذلك، وأعلم أن عمري أصبح 40 عاما، لم أتغير كثيرا، نأمل أن يكون كل شيء مختلف عن نهائي كارديف”.