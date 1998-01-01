المنتخب التونسي ينهي إشكال حراس المونديال

وكالات / سما /

أكدت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن المنتخب سيصطحب معه 4 حراس مرمى خلال كأس العالم في روسيا 2018، عكس ما جرت عليه العادة بالاستعانة بـ3 حراس فقط.

وسيكون بإمكان 3 حراس فقط المشاركة في المباريات طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بينما سيكون الحارس الرابع حاضرا مع بقية زملائه في المعسكر وفي التدريبات، وذلك لاعتبارات نفسية.

ويسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم من خلال هذه الخطوة لرفع الحرج عن الجهاز الفني، بحكم المستوى المتقارب بين حراس المرمى الأربعة، وهم: أيمن المثلوثي, ومعز بن شريفية, وفاروق بن مصطفى, ومعز حسان.

وشارك بن شريفية والمثلوثي في مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2018، في حين قدم بن مصطفى وحسان مستويات رائعة في وديتي إيران وكوستاريكا الأخيرتين، وهو ما يجعل من الاستغناء عن واحد منهم عملية محيرة.

وبات منتخب تونس جاهزا كأفضل ما يكون لمسابقة المونديال، بعدما نجح الوافدون الجدد من أصحاب الجنسية المزدوجة التونسية والفرنسية في تقديم إضافة فنية وتكتيكية نوعية.