العمل والداخلية توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية

غزة / سما /

وقعت وزارة العمل ووزارة الداخلية والأمن الوطني مذكرة تفاهم حول تحسين شروط وظروف واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل أ. موسى السماك، ووكيل وزارة الداخلية م. ماهر أبو صبحة، ومدير عام التفتيش وحماية العمل م. كمال محفوظ، ومدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أ. نضال غبن، ولفيف من الموظفين ذوي الاختصاص في الوزارتين.

يأتي توقيع هذه المذكرة وفق رؤية الحكومة الفلسطينية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وفي إطار السعي لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتحسين شروط وظروف العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وتعزيز ونشر ثقافة الإجراءات الوقائية لمواجهة المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وصولاً للعمل اللائق وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا