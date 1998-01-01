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هيئة الأسرى: الجريح عنبر يقبع في وحدة العناية المكثفة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الأسير الجريح محمد صبحي عنبر من مدينة طولكرم، يقبع حاليا في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "مائير" في كفار سابا، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.

وقال عجوة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأسير الجريح عنبر أجري له عملية جراحية مساء أمس، بعد أن تم اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، بالقرب من حاجز "وادي التين" قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عنبر غيابيا يوم الاربعاء القادم في المحكمة العسكرية.

#هيئة الأسرى #العناية المكثفة

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