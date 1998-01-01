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لجان العمل الصحي تستقبل وفداً من القنصلية السويدية في طوباس

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

قام وفد من القنصلية السويدية في القدس بزيارة الى مواقع تنفيذ مشروع الصحة الإنجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني في منطقة طوباس والذي تنفذه مؤسسة لجان العمل الصحي وبدعم من القنصلية السويدية.

وضم الوفد السيد Felix Makorowski والسيدة تالا. وفي مستوصف الشفاء التخصصي بطوباس التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي تم تعريفهم على خدمات المركز المختلفة وأقسام العمل فيه وتناول الحديث الدور الذي تقوم به لجان العمل الصحي في منطقة طوباس والأغوار الشمالية منذ العام 1996.  

ومن ثم تم الاجتماع مع طاقم العمل في مشروع الصحة الإنجابية والجنسية والحديث عن النشاطات التي ينفذها وأهمية المشروع في تعزيز دور النساء بالإضافة إلى أهمية الخدمات الجديدة ضمن المشروع والتي يتم العمل بها للمرة الأولى.

  كما جرى الاجتماع مع مجموعة من النساء المستفيدات من الخدمات في العيادات والتثقيف الصحي وتحدثن عن قصص النجاح وأهمية المشروع وخدماته المتنوعة في المنطقة. فيما تم تقديم الشكر من المستفيدات للوفد الزائر ولمؤسسة لجان العمل الصحي على هذا العمل الذي يخفف من المعاناة للنساء ويزيد من الوعي لديهن في قضايا هامة صحية وتنموية. 

#لجان العمل الصحي #طوباس

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