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مواجهات في الخليل جراء اعتداء الاحتلال على طلبة مدرسة بقنابل الغاز

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في الخليل جراء اعتداء الاحتلال على طلبة مدرسة بقنابل الغاز



الخليل/سما/

 اصيب عدد من طلبة مدرسة النهضة الاساسية ومواطنين الخليل، صباح الثلاثاء ، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وافادت مصادر محلية، ان قولت الاحتلال التي تقيم معسكراً بالقرب من المدرسة في حي ابو اسنينة وسط الخليل، قاموا بالقاء قنابل الغاز في محيط المدرسة وداخل ملعبها، ما ادى لاصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق تم علاجهم ميدانياً من قبل الاهالي.

واضافت المصادر ان مواجهات اندلعت بالقرب من المدرسة، حيث القى عدد من الاطفال الححارة باتجاه دورية لجيش الاحتلال.

واصيب عدد من طلبة المدرسة بحالات اختناق بعد القاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع باتجاههم.

#الاحتلال #الخليل #مواجهات

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