الاحتلال يزعم ضبط حقيبة " متفجرات " قرب الحدود مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب صباح اليوم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على حقيبة تحتوي على زجاجات حارقة (مولوتوف) تركها مجهولون بجوار السياج الفاصل مع قطاع غزة ، وذلك يوم الجمعة المنصرم، ويقول الجيش ان هذه العبوات الحارقة اعدت لضرب جنود الاحتلال .

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء بهذا الشأن "ان ضبط هذه الزجاجات الحارقة عبارة عن برهان آخر على ان الاخلال بالنظام يوم الجمعة المنصرم كانت تغطية لنشاطات " إرهابية حاول مخربون تحت ستارها تنفيذ عمليات ضد قوات المواطنين والجيش الإسرائيلي" على حد ادعاء جيش الاحتلال .