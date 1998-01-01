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الاحتلال يزعم ضبط حقيبة " متفجرات " قرب الحدود مع غزة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم ضبط حقيبة " متفجرات " قرب الحدود مع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب صباح اليوم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على حقيبة تحتوي على زجاجات حارقة (مولوتوف) تركها مجهولون بجوار السياج الفاصل مع  قطاع غزة ، وذلك يوم الجمعة المنصرم، ويقول الجيش ان هذه العبوات الحارقة اعدت لضرب  جنود الاحتلال .

وزعم  الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء بهذا الشأن "ان ضبط هذه الزجاجات الحارقة عبارة عن برهان آخر على ان الاخلال بالنظام يوم الجمعة المنصرم كانت تغطية لنشاطات " إرهابية حاول مخربون تحت ستارها تنفيذ عمليات ضد قوات المواطنين والجيش الإسرائيلي" على حد ادعاء جيش الاحتلال .

#الاحتلال #غزة #متفجرات

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