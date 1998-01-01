جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات إسرائيلية لنقل إدارة قطاع غزة لمصر

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات إسرائيلية لنقل إدارة قطاع غزة لمصر



القدس المحتلة / سما /

تحدث بروفيسور إسرائيلي خبير في الأمن الدولي والشرق الأوسط، عن استراتيجية إسرائيلية جديدة مقترحة، في كيفية احتواء "إسرائيل" للاحتجاجات المتصاعدة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تحت اسم مسيرة العودة الكبرى.

وقال عوفر يسرائيلي، البروفسور الخبير في الأمن الدولي والشرق الأوسط: "شهدنا يوم الجمعة الماضي رصاصة البدء لـ"مسيرة العودة"، وهو الاسم السري لفترة من عدة أسابيع تخطط فيها حماس لأعمال احتجاج ومسيرات جماهيرية على طول الحدود".

ولفت في مقال نشره في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، إلى أن هذه الفترة "تتميز بعدد كبير من المناسبات والمواعيد الجديرة بالإحياء مثل؛ يوم النكبة؛ حيث يخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واحتفالات السبعين لقيام إسرائيل (على أرض فلسطين المحتلة)".

ورأى أن الجهد الفلسطيني سيركز على يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/ أبريل الحالي، ويوم النكبة في 15 أيار/ مايو المقبل، في الوقت الذي تراوح مسيرة المصالحة الفلسطينية مكانها.

وإلى جانب الضغط الاقتصادي الذي يمارسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على حماس، مصر هي الأخرى تحرص على إغلاق معبر رفح الذي يربطها بالقطاع، وإسرائيل من جانبها لا تفتح بواباتها على مصراعيها"، حيث لا تزال "إسرائيل" تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة منذ نحو 12 عاما.

وكل هذا جعل الوضع في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني، "صعبا جدا، وفي نظر الكثيرين منه السكان أصبح لا يطاق"، بحسب يسرائيلي.

ونوه بأن على "إسرائيل العمل في أفقين الأول؛ احتواء الاحتجاجات، والتي ستتواصل بل وستتصاعد أغلب الظن خلال الأسابيع القادمة، في ظل المساعي للامتناع عن مس شامل بحياة الناس وانتقال الاحتجاج إلى خطوة عسكرية واسعة مثل حملة الجرف الصامد".

وأما الأفق الثاني، فهو العمل على "إيجاد حل وإن كان جزئيا، للوضعية الغزية المتعذرة من ناحية السكان، وبلورة استراتيجية شاملة لإعادة الصلاحيات التاريخية لمصر على القطاع، وذلك بالتوازي مع خلق مستقبل اقتصادي أفضل لسكانه.

#غزة #مصر

أخبار ذات صلة

ديختر ونتنياهو

دعوات إسرائيلية لتدمير البنية التحتية لحماس بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة

الشوبكي- ارشيف

الشوبكي: الحكومة ستتسلم إدارة قطاع غزة بعد 24 ساعة

معبر رفح- ارشيف

صور وفيديو ..السلطة تستلم رسمياً إدارة معابر قطاع غزة

حماس - ارشيف

حماس تؤكد للميادين : خطة لدى الحركة للتخلي عن إدارة قطاع غزة سياسياً وأمنياً

ترامب والرئيس عباس

موقع عبري: مصر تستعين بترامب لإقناع عباس بإستلام إدارة قطاع غزة وحماس وافقت بشرط

حرب في غزة - ارشيف

تدريبات إسرائيلية لإنقاذ جنود من تحت الأنقاض وتحاكي حرباً في عمق قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

فيديو: صحيفة بريطانية تروي قصة الشهيد عبدالنبي الذي قنُص من الخلف في مجزرة الجمعة

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

فيديو.. محجبة تتعرض لاعتداء وحشي في ميشيغان الأمريكية

فيديو.. أول أغنية لـ "فضل شاكر" بعد تراجعه عن اعتزال الفن!

محمد عبده لـ"رامز جلال":"مش انا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز"

الأخبار الرئيسية

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

سلاح المرايا -غزة

صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

الحمدلله

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

الاتصالات الفلسطينية