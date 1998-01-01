جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية



الرياض / وكالات /

قالت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين إنها أطلقت صاروخاً بالستيا من طراز "بدر1" على معسكر "الجربة" السعودي في ظهران عسير، بينما قالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الصاروخ سقط في الأراضي اليمنية.

وذكرت مصادر أن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف مناطق في صعدة شمالي اليمن.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في الاشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، ليرتفع عدد قتلى الجيش السعودي خلال اليومين الماضيين إلى 16 قتيلا.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا على معسكر سعودي في أطراف جازان جنوبي المملكة، بعد يوم واحد من إعلان قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة.

ويعد هجوم الأحد هو الثاني على جنوب السعودية. وقبل نحو تسعة أيام، أطلق الحوثيون سبعة صواريخ على العاصمة الرياض ومناطق سعودية أخرى. ودان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي "بأشد العبارات" إطلاق الصواريخ السبعة، معتبرا أنها تهديد للأمن الإقليمي.

وعلى خلفية ذلك التطور، اتهمت السعودية إيران بإرسال صواريخ للحوثيين في اليمن. وتوعد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي طهران بالرد على إطلاق الصواريخ في الوقت والشكل المناسبين.

وردا على تلك الاتهامات، قال الجنرال يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية إن اتهام السعودية لإيران بإرسال صواريخ إلى اليمن، هو مجرد ادعاءات تهدف إلى صرف الرأي العام عن الفظاعات المرتكبة هناك.

#الحوثيون #قصف #السعودية

أخبار ذات صلة

صاروخ -ارشيفية

الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا على السعودية

صوايرخ الحوثيون - ارشيف

السعودية: اعتراض صاروخ باليستي اطلقه الحوثيون فوق ‫نجران

صواريخ حوثيون - ارشيف

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

الحوثيون

الحوثيون : التحالف قصف تجمعا لدعم الفلسطينيين ضد قرار ترامب

الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة حربية للتحالف بمحافظة صعدة اليمنية

الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة حربية للتحالف بمحافظة صعدة اليمنية

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

فيديو: صحيفة بريطانية تروي قصة الشهيد عبدالنبي الذي قنُص من الخلف في مجزرة الجمعة

البايرن ينهي مسألة ضم خاميس رودريجيز بشكل نهائي

أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

السلطة الفلسطينية : امامنا خيارين للتحرك في الامم المتحدة

الأخبار الرئيسية

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

سلاح المرايا -غزة

صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

الحمدلله

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

الاتصالات الفلسطينية