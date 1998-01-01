الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

الرياض / وكالات /

قالت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين إنها أطلقت صاروخاً بالستيا من طراز "بدر1" على معسكر "الجربة" السعودي في ظهران عسير، بينما قالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الصاروخ سقط في الأراضي اليمنية.

وذكرت مصادر أن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف مناطق في صعدة شمالي اليمن.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في الاشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، ليرتفع عدد قتلى الجيش السعودي خلال اليومين الماضيين إلى 16 قتيلا.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا على معسكر سعودي في أطراف جازان جنوبي المملكة، بعد يوم واحد من إعلان قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة.

ويعد هجوم الأحد هو الثاني على جنوب السعودية. وقبل نحو تسعة أيام، أطلق الحوثيون سبعة صواريخ على العاصمة الرياض ومناطق سعودية أخرى. ودان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي "بأشد العبارات" إطلاق الصواريخ السبعة، معتبرا أنها تهديد للأمن الإقليمي.

وعلى خلفية ذلك التطور، اتهمت السعودية إيران بإرسال صواريخ للحوثيين في اليمن. وتوعد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي طهران بالرد على إطلاق الصواريخ في الوقت والشكل المناسبين.

وردا على تلك الاتهامات، قال الجنرال يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية إن اتهام السعودية لإيران بإرسال صواريخ إلى اليمن، هو مجرد ادعاءات تهدف إلى صرف الرأي العام عن الفظاعات المرتكبة هناك.