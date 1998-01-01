جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار



رام الله / سما /

 قتل الشيخ محمد سعادة (45 عاما) أمام مسجد التوحيد في أم الفحم رميا بالرصاص فجر اليوم الثلاثاء، حيث تعرض لجريمة إطلاق نار بعد خروجه من المسجد من قبل مجهولين ما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة توفي على إثرها لاحقا بالمستشفى.

وفور وقوع الجريمة هرعت إلى المكان طواقم طبية وقدمت إسعافات ميدانية لإمام المسجد البالغ من العمر 45 عاما، الذي كان مصابا بجراح بالغة الخطورة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل المحاولات لإنقاذ حياته.

وتلقت الشرطة إخطارا عن جريمة إطلاق نار في حي الميدان في مدينة أم الفحم، وهرع عناصر الشرطة إلى المكان، حيث أتضح من المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن تعرض إمام مسجد التوحيد في الحي لجريمة إطلاق نار ما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وأغلقت الشرطة ساحة الجريمة داخل المسجد، وشرعت بالبحث عن أدلة وبيانات قد تساعدها بفك رموز الجريمة، فيما لم تبلغ الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات، كما لم تشير إلى أي معلومات حول خلفية الجريمة.

رابطة الأئمة في أم الفحم تستنكر قتل إمام مسجد التوحيد وتعتبرها جريمة نكراء وسابقة خطيرة.

بدورها، استنكرت رابطة الأئمة في أم الفحم في أم الفحم الاعتداء على إمام مسجد التّوحيد وقتله فجر اليوم الثلاثاء أمام المسجد واعتبرت ذلك سابقة خطيرة على كافة الأصعدة.

#أم الفحم #إمام #إطلاق نار

أخبار ذات صلة

مقتل شابين بالداخل المحتل

مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

مقتل فلسطينيين اثنين من يافا في جريمة إطلاق نار فجر اليوم

ياسر سهيل بدوي

مقتل شاب في رفح بعد إطلاق النار عليه على خلفية مشكلة قديمة

اسعاف- ارشيفية

وفاة رجل وزوجته إثر اختناقهم بعد اشعال الفحم داخل منزلهم بمدينة غزة

احد الشبان المعتقلين

الشاباك يكشف: اعتقال 3 شبان من ام الفحم بزعم التخطيط لعملية في الأقصى

مستوطنون

سابقة خطيرة.. صور: مستوطنون يصعدون إلى صحن مسجد الصخرة في الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

فيديو: صحيفة بريطانية تروي قصة الشهيد عبدالنبي الذي قنُص من الخلف في مجزرة الجمعة

البايرن ينهي مسألة ضم خاميس رودريجيز بشكل نهائي

أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

السلطة الفلسطينية : امامنا خيارين للتحرك في الامم المتحدة

الأخبار الرئيسية

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

سلاح المرايا -غزة

صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

الحمدلله

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

الاتصالات الفلسطينية