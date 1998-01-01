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تحديد موعد الإعلان عن فعاليات يوم الأسير بغزة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة أنها أقرت يوم الخميس الموافق 5 نيسان 2018 يوما وطنيا للإعلان عن انطلاق سلسلة الفعاليات المركزية والفرعية بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والعربي تحت عنوان وشعار الأسرى والقدس والعودة .

وأفادت لجنة الأسرى أن المؤتمر الصحفي الهام للإعلان عن انطلاق فعاليات اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والعربي سوف يكون في تمام الساعة 11 صباحا يوم 5 / 4 / 2018 أمام منزل الأسير محمد حسن أبو غالي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الكائن بجوار الهلال الأحمر في محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة .

وذكرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأسير محمد حسن أبو غالي من مواليد خان يونس في 21 / 3 / 1979 أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 16 عاما ويقضي حكما بالسجن 25 عاما وهو معتقل منذ تاريخ 3 / 7 / 2002 .

ودعت لجنة الأسرى الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية والفضائيات والإذاعات لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق فعاليات اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف في 17 – 22 نيسان مشددة على المشاركة الجماهيرية دعما وإسنادا للأسرى ووفاء للشهداء .

#فعاليات #يوم الأسير

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