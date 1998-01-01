معتمرون بملابس الاحرام في مطار "بن غوريون"

وكالات / سما /

شوهد أمس الاثنين معتمرين محرمين في في مطار "بن غوريون" الاسرائيلي بتل ابيب في انتظار طائرتهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشارت قناة روسيا اليوم إلى أن الحجاج سيستقلون طائرة إلى عمان، ومن ثم ستقلهم إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وظهر المعتمرون وهم يؤدون الصلاة بملابس الإحرام وسط قاعة الانتظار داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب.

وأطلقت شركة الطيران الهندية "Air India" رحلة جوية مباشرة إلى إسرائيل عبر أجواء الأراضي السعودية، في إطار خط مباشر يربط نيودلهي بتل أبيب.

يشار الى ان هذه المرة الاولى التي يسافر فيها المعتمرون الى السعودية من اسرائيل .