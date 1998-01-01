جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمن الدولي يزور بورما وبنغلادش والعراق

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الدولي يزور بورما وبنغلادش والعراق



وكالات / سما /

حصل مجلس الأمن الدولي على الضوء الأخضر للقيام بزيارات إلى بورما (ميانمار) وبنغلاديش هذا الشهر، حيث يتوقع أن يركز على أقلية الروهينغا المحاصرة، وكذلك للعراق.

يشار إلى أن مندوب بيرو في الأمم المتحدة، غوستافو ميزا كوادرا ، هو رئيس المجلس لشهر نيسان/أبريل. وقد صرح للصحفيين، اليوم الإثنين، أنه يجري العمل على تفاصيل وتوقيت الزيارات المنفصلة.

وقال إن أعضاء المجلس يأملون في زيارة ولاية أراكان (راخين) في بورما حيث كان يعيش حوالي 700 ألف من الروهينغا قبل أن يتم تهجيرهم إلى بنغلاديش هربا من حملة عسكرية وحشية.

وقال ميزا كوادرا إن العراق بحاجة إلى دعم دولي "لإعادة بناء البلاد وضمان المصالحة" في أعقاب "تقدم ملموس" في محاربة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية. كما أشار إلى الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار.

#الأمن الدولي

أخبار ذات صلة

الأمن الدولي يدرس وقف إطلاق النار لمدة شهر في سورية

داعش - ارشيف

ماذا حل بالجهاديين الاجانب في سوريا والعراق؟

زعيمة بورما" أونغ سان سو تشي" تلغي زيارتها الى الامم المتحدة

الرئيس الشيشاني

الرئيس الشيشاني" يجب استخدام سلاح نووي ضد بورما"

مابح مسلمي الروهينجا - ارشيف

العنف يتصاعد ضد المسلمين "الروهينجا" وأوباما يرفع عقوبات عن بورما

إيران تحذر تركيا من التدخل العسكري في سوريا والعراق

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

فيديو: صحيفة بريطانية تروي قصة الشهيد عبدالنبي الذي قنُص من الخلف في مجزرة الجمعة

صحفي في اذاعة جيش الاحتلال : اخجل من أنني اسرائيلي بسبب احداث غزة و ليبرمان يرد

بالفيديو : خوف وحدة "يهلوم" بالجيش الإسرائيلي من دخول أنفاق غزة

ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار

البايرن ينهي مسألة ضم خاميس رودريجيز بشكل نهائي

أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يصيب فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

سلاح المرايا -غزة

صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

الحمدلله

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

الاتصالات الفلسطينية