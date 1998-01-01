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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات الليل تكون الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاربعاء صافياً الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما في الخميس يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي يوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 
#الطقس #درجات الحرارة

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