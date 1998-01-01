جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء، 11 موطنا من انحاء الضفة.

وادعى جيش الاحتلال ان المعتقلين مطلوبون لمخابرات الاحتلال.

ففي رام الله اعتقلت كل من أحمد إبراهيم، خالد عمر طه، باسم معطان. كما اعتقلت باسم كميل والفتى أيسم نزال والفتى محمود زكارنة من مدينة جنين، فيما اعتقل الشاب خضر ماضي وهو شقيق الشهيد عمر ماضي من مدينة الخليل.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عبد عطية والفتى مأمون أحمد عبيد من مدينة القدس، بينما اعتقل الشاب راتب عبد الكريم عبد العزيز مرعي و عمير عمار عزيز مرعي من مدينة سلفيت.

واغلقت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية لقرية دير نظام غرب رام الله، كما داهمت عددا من المنازل في الخضر جنوب بيت لحم.

#اعتقال #الضفة المحتلة

أخبار ذات صلة

اعتقال- ارشيفية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية و توغل بغزة

جيش الاحتلال - أرشيفية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم

اعتقال -ارشيفية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات ليلية بالضفة المحتلة

جيش الاسلام غزة

الاجهزة الامنية بغزة تشن حملة اعتقالات ومداهمات ضد عناصر متشددة في جنوب القطاع

اعتقال- ارشيفية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار غاز الطهي في قطاع غزة

فيديو: صحيفة بريطانية تروي قصة الشهيد عبدالنبي الذي قنُص من الخلف في مجزرة الجمعة

صحفي في اذاعة جيش الاحتلال : اخجل من أنني اسرائيلي بسبب احداث غزة و ليبرمان يرد

بالفيديو : خوف وحدة "يهلوم" بالجيش الإسرائيلي من دخول أنفاق غزة

ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار

البايرن ينهي مسألة ضم خاميس رودريجيز بشكل نهائي

أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يصيب فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

بن سلمان: إسرائيل لها الحق في اقامة دولتها

حدود غزة -ارشيفية

صحيفة إسرائيلية تحرض على غزة : "إسرائيل لن تسكت وسكان القطاع لن يعرفوا السكينة "

سلاح المرايا -غزة

صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

الحمدلله

الحمد الله: لن نذهب لغزة الا بتسلُم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة وجاهزون لتوليها

الاتصالات الفلسطينية