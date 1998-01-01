حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء، 11 موطنا من انحاء الضفة.

وادعى جيش الاحتلال ان المعتقلين مطلوبون لمخابرات الاحتلال.

ففي رام الله اعتقلت كل من أحمد إبراهيم، خالد عمر طه، باسم معطان. كما اعتقلت باسم كميل والفتى أيسم نزال والفتى محمود زكارنة من مدينة جنين، فيما اعتقل الشاب خضر ماضي وهو شقيق الشهيد عمر ماضي من مدينة الخليل.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عبد عطية والفتى مأمون أحمد عبيد من مدينة القدس، بينما اعتقل الشاب راتب عبد الكريم عبد العزيز مرعي و عمير عمار عزيز مرعي من مدينة سلفيت.

واغلقت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية لقرية دير نظام غرب رام الله، كما داهمت عددا من المنازل في الخضر جنوب بيت لحم.