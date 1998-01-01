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هارتس: أحداث غزة كشفت عن استراتيجية أمريكية سعودية جديدة

الإثنين 02 أبريل 2018 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: أحداث غزة كشفت عن استراتيجية أمريكية سعودية جديدة



وكالات

تطرق الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس" العبرية، "تسيفي برئيل" لردة فعل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية للأحداث التي وقعت في غزة يوم الجمعة الماضي.

وقال الكاتب "إن عدم تفاعل ترامب وبن سلمان مع الأحداث الجارية في غزة يدل على تبني استراتيجية أمريكية سعودية جديدة تقضي بعدم توسيع الصراعات والأزمات الإقليمية التي سيشهدها الشرق الأوسط، والعمل على علاج هذه الأزمات داخل حدود الدولة أو المنطقة التي تمر بها الأزمة، كما تدل الإستراتيجية الجديدة على أن الأزمات التي سيتم عرضها على جدول الأعمال الدولي بما في ذلك التدخل الدولي هي الأزمات التي قد يتمخض عنها احتمالية وقوع حرب دولية، مثل الصراع ضد إيران الذي يعتبر حاليا على سلم أولويات كل من ترامب وبن سلمان.

ووفقا للكاتب تسيفي برئيل، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يشكل تهديدا عالميا أو حتى إقليميا ولذلك لا يجب تسليط الضوء عليه سواء كان على المستوى العالمي أو المستوى العربي.

#غزة #السعودية #ترامب

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