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12 اصابة برصاص الاحتلال في غزة

الإثنين 02 أبريل 2018 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 اصابة برصاص الاحتلال في غزة



غزة / سما /

 اصيب 12 مواطنا، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واصيب اثنان من المواطنين  برصاص الاحتلال شرق جباليا عندما اطلق جنود الاحتلال النار على عشرات الشبان فيما اصيب 8 مواطنين بالرصاص شرق مدينة غزة.

واكدت مصادر فلسطينية اصابة مواطن شرق مدينة خانيونس في اطلاق نار استهدفت عشرات الشبان بقرية خزاعة شرق المدينة فيما اصيب مواطن شرق البريج.

واشعل شبان الانتفاضة اطارات السيارت على طول الحدود مستخدمين مرايا عاكسة لتشويش رؤية القناصة.

كما اصيب عشرات الشبان بحالات اختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب المتظاهرين.
 

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