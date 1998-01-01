صور: سلاح جديد سيستخدمه الغزيون ضد قناصة الاحتلال الجمعة المقبلة فما هو ؟

القدس المحتلة / سما /

تعالت دعوات في قطاع اليوم الاثنين، تطالب بضرورة استخدام الشبان المشاركين في مسيرات العودة الاطارات المطاطية (الكوشوك) بكثافة والزجاج العاكس (المرآة) لتشتيت جنود الاحتلال.

وقد بدأ الشبان الفلسطينيون بالفعل في جمع اطارات (الكوشوك) استعدادا لاستخدامها يوم الجمعة المقبلة في مناطق المواجهات مع الاحتلال على حدود القطاع.

و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن قطاع غزة يستعد لجمعة " الكوشوك" وتسليط المرايا في اعين القناصة "الاسرائيليين".

ووفقا ليديعوت، فإن مسيرة العودة ستنتقل في ايام الجمع المقبلة للمرحلة الثانية، فقد تقرر في قطاع غزة بان يتم في يوم الجمعة المقبلة استخدام كبير للإطارات المطاطية "الكوشوك"، ليخرج منها دخان كثيف يحجب الرؤية امام القناصة "الاسرائيليين" على امتداد الحدود مع قطاع غزة.

و تخشى قوات الاحتلال من أن يكون الشبان الفلسطينيين قرروا التزود بعدد كبير جدا من المرايا الساطعة لتوجيه اشعة الشمس لتنعكس على اعين القناصة, وبذلك اطلق على مسيرة الجمعة المقبلة جمعة "الكوشوك والمرايا".































