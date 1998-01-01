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تأجيل انتخابات مجالس الطلبة بعد الثالث من مايو المقبل

الإثنين 02 أبريل 2018 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل انتخابات مجالس الطلبة بعد الثالث من مايو المقبل



رام الله / سما /

قرر مجلس التعليم العالي يوم الاثنين تأجيل انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد انعقاد المجلس الوطني أي بعد الثالث من مايو المقبل.

وبرر المجلس التأجيل لـ"إتاحة المجال لإنجاز التحضيرات اللازمة لعقد المجلس الوطني"؛ على أن تحدد كل جامعة التاريخ الجديد لإجراء الانتخابات، مع الإشارة إلى أن هذا القرار يستثني جامعة بوليتكنك فلسطين كونها استكملت الترتيبات لانتخاباتها خلال أيام.

وأوصى مجلس التعليم الوزير صبري صيدم باتخاذ قرار لتحديد معدل القبول لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" من الفرع العلمي، والذين يرغبون بالالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات خارج الوطن؛ بـ 80% فأعلى؛ اعتباراً من العام الدراسي القادم، وذلك للحفاظ على جودة التعليم.

#تربية #طلبة

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