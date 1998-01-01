مجدلاني: اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الأربعاء المقبل

رام الله / سما /
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن اجتماعا سيعقد بعد غد الاربعاء للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، للتحضير لكل القضايا التي تتطلب المتابعة قبل عقد جلسة الوطني.
وأوضح مجدلاني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات ستتواصل حتى عشية عقد جلسة المجلس الوطني، مشيرا الى أنه من ضمن القضايا التي تتطلب متابعة واستكمال، البرنامج السياسي وتعديل النظام الأساسي للمنظمة.
وأشار إلى أن الدعوات ستوجه لأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس للمشاركة في أعمال المجلس الوطني الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الجاري كونهم أعضاء في المجلس.