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عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%

الإثنين 02 أبريل 2018 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بنسبة 97.08%



القاهرة / وكالات /

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية ، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، في الانتخابات الرئاسية 2018.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد  بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار ثلاثة أيام من 26 وحتى 28 مارس الماضي، حيث حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة تصويت 97.08%، وموسى مصطفى موسى على 656.534 ألف صوت بنسبة تصويت 2.2%، والأصوات الباطلة مليون و760 ألفا و131 صوتا بنسبة تصويت 7.27%.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من تلقى نتائج الفرز عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية مباشرة، من خلال اللجان الفرعية، موضحا أن الهيئة لم تتلق أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة، وأن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل أو الخارج كانت مبهرة.

#مصر #القاهرة

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