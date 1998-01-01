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وفاة اسير من علار وجد مشنوقا داخل زنزانته بسجون الاحتلال

الإثنين 02 أبريل 2018 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اسير من علار وجد مشنوقا داخل زنزانته بسجون الاحتلال



رام الله/سما/

اكد حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفاة اسير بظروف غامضة في سجون الاحتلال.

وافاد عبد ربه نقلا عن عائلة الاسير التي تلقت معلومات من الشرطة الاسرائيلية، ان نجلهم الاسير خالد منير ابو العوف 24 عاما، معتقل منذ شهرين بتهمة دخوله اسرائيل دون تصريح، وتبقى له شهر على الافراج، وجد مشنوقا داخل الحمام في سجن الدامون دون معرفة العائلة او الهيئة ظروف وملابسات الوفاة الحقيقية، سوى ان الشرطة الاسرائيلية اخبرتهم انه وجد مشنوقا.

واضاف عبد ربه ان عائلة الاسير الفقيد متجهة الى مستشفى في حيفا حسب طلب مصلحة السجون والشرطة الاسرائيلية للتعرف على جثمان الفقيد والتأكد من هويته قبل تسليمه لذويه على حاجز جبارة العسكري.
 

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