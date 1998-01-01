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مصدر: الرئيس تنازل عن المصالحة بشكل نهائي ووزراء اوروبيون يبلغونه :لا يمكنك الاستمرار في مقاطعة ترامب

الإثنين 02 أبريل 2018 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر: الرئيس تنازل عن المصالحة بشكل نهائي ووزراء اوروبيون يبلغونه :لا يمكنك الاستمرار في مقاطعة ترامب



واشنطن / وكالات /

قال موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي طالبوا الرئيس ابو مازن بعدم مواصلة مقاطعة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وزعم  الموقع الاسرائيلي نقلا عن مصادر خاصة ان وزيري الخارجية الالماني هايكو ماس، والفرنسي جان ايف لودريان، ابلغا الرئيس عباس عندما التقياه في رام الله الثلاثاء الماضي "انه لا يمكن الاستمرار في مقاطعة الرئيس الامريكي وادراته".

وقال الوزيران للرئيس عباس ": من الصعب جدا بالنسبة لبلدان أوروبا العمل نيابة عن الامريكان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".


ونقل موقع المنتور عن مسؤول فلسطيني ان  الرئيس بعث برسائل تطمينية الى الاتحاد الاوروبي بانه لا ينوي وقف التنسيق الامني او تغيير سياسته اتجاه اسرائيل.


وقال  ان الرئيس تنازل تقريبا و  بشكل  نهائي عن المصالحة بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدلله واللواء ماجد فرج .


 وافاد المصدر بان الرئيس الفلسطيني يفضل ان يترك خلفه ارث ووريث وان يفحص خيارات داخل حركة فتح لايجاد وريث قادر على تقلد منصبه ودراسة امكانية فصل بعض الالقاب والصلاحيات والاجهزة .

ويحاول الرئيس وفق المصدر ان يربط بين المسار الدبلوماسي الذي شقه ياسر عرفات وبين جهوده الخاصة وسياسته في رفض اي تنازل عن الحقوق الفلسطينية وان يتم تذكره كمن رفض الضغوطات الدولية .

#الرئيس #مصالحة #ترامب

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