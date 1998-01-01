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الرئيس يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية منتصف الشهر الجاري

الإثنين 02 أبريل 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية منتصف الشهر الجاري



رام الله / سما /

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة بأعمال مؤتمر القمة العربية الـ29، التي ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ورحب الرئيس، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الكريمة لحضور القمة، مؤكدا حرصه على تلبيتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه الامة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن سيادته، مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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