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إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق غزة

الإثنين 02 أبريل 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق غزة



غزة / سما /

أصيب شاب، اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين على حدود قطاع غزة.

وأفاد مراسل "القدس" بغزة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه تجمعات مسيرات العودة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة الشاب بجروح في القدم. مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الشفاء.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال فتحت النار تجاه المتظاهرين إلى الشرق من بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن العشرات من المواطنين يتوافدون لليوم الرابع على التوالي إلى خيام العودة المنصوبة قرب الحدود استعدادا للمسيرة الكبرى التي ستقام في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

#إصابة #شاب #غزة

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