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جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بالتعاون مع العلوم والتكنولوجيا تختتم ورش لطلبة الكلية

الإثنين 02 أبريل 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بالتعاون مع العلوم والتكنولوجيا تختتم ورش لطلبة الكلية



خانيونس / سما /

بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس نفذت جمعية وفاق لرعاية المرأة و الطفل سلسلة رش توعية مختصة بالجانب النفسي والقانوني والاجتماعي لطلبة الكلية وذلك و ذلك بتمويل من مؤسسة برودلي ترست الاسترالية.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب أن هذه الورش تأتي في سياق توعية الطلبة بكافة القضايا النفسية والقانونية التي يتعرض لها الطلبة في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن الكلية تولي اهتماماً كبيرًا لعقد مثل هذه الورش التي تخدم الطلبة جنباً إلى جنب مع أهمية تعزيز كافة المعارف والمهارات الأخرى من خلال البرامج التدريبية التي تطرحها الكلية لطلبتها من خلال قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع وكذا من خلال الأنشطة المساندة التي تنفذها الأقسام الأكاديمية.

وتناولت الأخصائية النفسية أسماء الشاعر طرق وأساليب التعاون بين الازواج وكذلك الأسر الممتدة وأثرها على العلاقات الزوجية والمشكلات النفسية التي تواجه الأزواج في بدايات حياتهم لا سيما المادية منها، كما تناولت إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي وما ينتج عنه من مشاكل زوجية قد تؤدي إلى الانفصال بين الأزواج وما يترتب على ذلك من مشاكل أسرية كبيرة.

من جانبها تحدثت المحامية رندة الزقزوق عن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق والميراث وأهم الاشياء التي يجب على كل من الزوجين التعرف عليها للتغلب على كافة الإشكاليات التي تنتج من عدم معرفة القانون الخاص بذلك، كما قدمت عدد من النماذج الحية من بعض القضايا التي يجهل أصحابها القوانين الشخصية. من الجدير بالذكر أن ورش التوعية استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بحضور عشرات الطلبة.

#جمعية وفاق #العلوم والتكنولوجيا

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